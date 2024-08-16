В Германии подозревают новую диверсию с водой для Бундесвера

В немецком городе Мехерних, где расположена база Бундесвера, заподозрили диверсию с заражением воды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным местных властей, исследования специального пожарного подразделения показали, что вода не была биологически или химически загрязнена.

В то же время дополнительно проводится проверка на бактериальное заражение – для этого нужно провести бакпосев, результаты которого могут быть получены только после выходных.

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В связи с этим местным жителям разрешили использовать водопроводную воду для мытья и стирки, но призывают кипятить ее, прежде чем пить.

Накануне вечером представители местных органов здравоохранения призвали общественность осторожно использовать водопроводную воду.

Причиной стало то, что на одном из городских резервуаров для питьевой воды обнаружили срезанное ограждение.

Казарма Блайберг немецких вооруженных сил, расположенная в Мехернихе, также берет воду из резервуара.

Ранее на этой неделе в Германии опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Впоследствии стало известно, что военно-воздушная база НАТО в немецком городе Гайленкирхен была закрыта из-за подозрения на диверсию. Позже полиция Кельна заявила, что инцидент на военной авиабазе рассматривается как незаконное проникновение.

Депутаты Бундестага Маркус Фабер и Константин фон Ноц считают, что инциденты на двух военных базах в Германии могут быть связаны с диверсионной операцией России.