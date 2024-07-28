США модернизируют военное командование в Японии на фоне угрозы со стороны КНР

Соединенные Штаты объявили о намерениях модернизировать военное командование в Японии, что станет одним из самых существенных обновлений американо-японского альянса с конца Второй мировой войны на фоне все большей угрозы со стороны Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Japan Times.

Во время встречи в формате "2+2" на уровне министров иностранных дел и обороны в воскресенье, 28 июля, глава Пентагона объявил о модернизации Вооруженных силы США в Японии до "штаба объединенных сил с расширенными миссиями и оперативными обязанностями".

"Это будет самым значительным изменением в Вооруженных силах США в Японии со времени их создания и одно из самых сильных улучшений наших военных связей с Японией за последние 70 лет", – подчеркнул он.

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В результате американские силы в Японии превратятся в штаб объединенных сил, подотчетный командующему Индо-Тихоокеанского командования США и будут отвечать за оперативное командование примерно 55 тысяч военнослужащих, дислоцированных в Японии.

Этот шаг, как считается, является реакцией на усиление региональной угрозы со стороны Китая и призван сократить время принятия решений в случае кризиса, учитывая то, что штаб Индо-Тихоокеанского командования США расположен более чем в 6000 километрах от Японии.

Новая штаб-квартира также "возьмет на себя основную ответственность за координацию деятельности по безопасности в Японии и вокруг нее в соответствии с американо-японским Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности", заявили чиновники США и Японии.

Для обсуждения деталей работы нового командования, в частности назначения главы, Токио и Вашингтон создадут рабочие группы.

Учитывая китайскую угрозу США и Япония также ведут переговоры об обновлении Договора о безопасности, и, как ожидается, документ должен быть готов до конца года.

Союзники хотят укрепить свои связи в сфере безопасности, чтобы ответить на растущую угрозу со стороны Китая, которая требует от их военных сотрудничества и более слаженного планирования, особенно в кризисных ситуациях, таких как потенциальный конфликт на Тайване.

Ранее адмирал Джон Аквилино, руководитель Индо-Тихоокеанского командования США заявил, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году.