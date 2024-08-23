В Германии усилили меры безопасности на авиабазе НАТО из-за возможной угрозы

Военно-воздушная база НАТО на западе Германии усилила меры безопасности до второго самого высокого уровня, ссылаясь на сообщение разведки о потенциальной угрозе.

Об этом говорится в сообщении базы в X (Twitter), информирует "Европейская правда".

В пресс-службе авиабазы в немецком Гайленкирхене отметили, что отправили вспомогательный персонал домой, ссылаясь на отчеты разведки, которые указывают на потенциальную угрозу.

"Мы усилили уровень безопасности на авиабазе НАТО в Гайленкирхене на основе разведывательной информации о потенциальной угрозе. Весь персонал, который не имеет отношения к миссии, был отправлен домой в качестве меры предосторожности", – говорится в сообщении.

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Представитель авиабазы Гайленкирхен, которого цитирует DW, сообщил, что уровень безопасности повышен до уровня "Чарли". По определению НАТО, это означает, что произошел инцидент или есть доказательства, указывающие на высокую вероятность террористических действий против Альянса.

Власти не предоставили никаких подробностей, но заверили, что причин для беспокойства нет и что уровень безопасности был усилен в качестве меры предосторожности.

На прошлой неделе в Германии опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.

Впоследствии стало известно, что военно-воздушная база НАТО в немецком городе Гайленкирхен была закрыта из-за подозрения диверсии. Позже полиция Кельна заявила, что инцидент на военной авиабазе рассматривается как незаконное проникновение.

Вскоре стало известно, что немецкая полиция в настоящее время исключает диверсию на базе Бундесвера.