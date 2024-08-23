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У Німеччині посилили заходи безпеки на авіабазі НАТО через можливу загрозу

Новини — П'ятниця, 23 серпня 2024, 08:56 — Ірина Кутєлєва

Військово-повітряна база НАТО на заході Німеччини посилила заходи безпеки до другого найвищого рівня, посилаючись на повідомлення розвідки про потенційну загрозу.

Про це йдеться у повідомленні бази в X (Twitter), інформує "Європейська правда".

У пресслужбі авіабази в німецькому Гайленкірхені зазначили, що відправили допоміжний персонал додому, посилаючись на звіти розвідки, які вказують на потенційну загрозу.

"Ми посилили рівень безпеки на авіабазі НАТО в Гайленкірхені на основі розвідувальної інформації про потенційну загрозу. Весь персонал, який не має відношення до місії, був відправлений додому як запобіжний захід", – йдеться в повідомленні.

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Речник авіабази Гайленкірхен, якого цитує DW, повідомив, що рівень безпеки підвищено до рівня "Чарлі". За визначенням НАТО, це означає, що стався інцидент або є докази, які вказують на високу ймовірність терористичних дій проти Альянсу.

Влада не надала жодних подробиць, але запевнила, що причин для занепокоєння немає і що рівень безпеки був посилений як запобіжний захід.

Нагадаємо, минулого тижня у Німеччині опечатали військові казарми біля Кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду.

Згодом стало відомо, що військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен була закрита через підозру диверсіїПізніше поліція Кельна заявила, що інцидент на військовій авіабазі розглядається як незаконне проникнення.

Наразі німецька поліція поки виключає диверсію на базі Бундесверу.

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Німеччина
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