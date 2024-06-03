В Исландии снова пускают туристов в Голубую лагуну, которую закрывали из-за извержения вулкана

Голубую лагуну, одно из самых известных туристических мест в Исландии, снова открыли для посетителей после того, как некоторое время доступ туда был ограничен из-за очередного извержения вулкана.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

С воскресенья 2 июня допуск к Голубой лагуне возобновили, поскольку извержение в районе города Гриндавик стабилизировалось и курорт исключили из зоны, которая считается опасной.

Сразу же после открытия туда приехали сотни туристов. Теперь из Голубой лагуны можно видеть извержение на расстоянии.

Реклама:

Последнее извержение из разлома в районе города Гриндавик стало одним из самых мощных за время восстановления вулканической активности на полуострове Рейкьянес после примерно 800 лет паузы.

Это поставило под вопрос дальнейшее существование Гриндавика, город существенно пострадал во время предыдущих извержений и подземных толчков, сопровождающих вулканическую активность.