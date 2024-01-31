В Исландии строят защиту на случай будущей повышенной вулканической активности

Исландцы круглосуточно работают над строительством дамб размером с трехэтажный дом, чтобы защитить жизненно важную электростанцию и жилые дома от потоков лавы, поскольку вулканы вблизи столицы Рейкьявика, которые спали почти 800 лет, стали активными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По прогнозам экспертов, активными в течение трех веков будут шесть вулканических систем. Они простираются в районе юго-западного полуострова Рейкьянес, где проживает 30 тысяч человек, что составляет почти 8% от общего количества населения страны.

Вулканические системы образуют подземную сеть, тянущуюся к окраинам столицы, которая стала свидетелем пяти извержений с 2021 года.

На фоне опасений относительно неизбежного извержения власти в ноябре начали строить защитные стены вокруг геотермальной электростанции Сварценги на полуострове.

По словам Кристинн Хардарсон, которая возглавляет операционную деятельность энергетической компании HS Orka, владельца Сварценги, вокруг станции непрерывно работают почти 100 бульдозеров, экскаваторов и грузовиков.

Всего для защиты станции будет использовано около 560 тысяч кубометров гравия и затвердевшей лавы – достаточно для заполнения 20 тысяч грузовиков.

"Они должны направить лаву так, чтобы она текла рядом с барьерами. Если вы попытаетесь остановить ее, лава просто будет накапливаться и в конце концов выйдет за пределы барьеров", – сказал в интервью агентству Reuters Видир Рейниссон, глава службы гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии.

Строительство защитных сооружений также началось вокруг города Гриндавик, где находится один из ключевых рыболовных портов Исландии и почти 4 тысячи жителей, которые были эвакуированы в декабре перед последним извержением к северу от города.

Первый барьер оказался эффективным в отводе лавы от Гриндавика, но когда трещины открылись с другой стороны барьера, лава достигла города и подожгла некоторые дома.

Самые большие барьеры имеют около 40 метров в ширину, от восьми до десяти метров в высоту и четыре метра в ширину в верхней части.

По словам Рейниссона, завершение семикилометрового полукруга вокруг Гриндавика займет шесть недель.

По словам Ари Гудмундссона, инженера-строителя Verkis, инженерной компании, занимающейся строительством барьеров, понадобится примерно вдвое больше материала, чем требовалось для Сварценги.

По словам министра инфраструктуры Исландии Сигурдура Инги Йоханнссона, исландцы имеют неоднозначное отношение к вулканам.

"Мы должны помнить, что наша зеленая геотермальная энергия, удивительные туристические достопримечательности и благосостояние в Исландии происходят от силы вулканов", – сказал он.

Напомним, извержение к северу от Гриндавика возобновилось 14 января, менее чем через месяц после завершения декабрьского извержения в этом районе. Лава начала вытекать из новой трещины, открывшейся вплотную к городу, и уничтожила три жилых дома, но построенные заранее защитные сооружения позволили предотвратить больший вред.

Во время извержения 18-22 декабря город остался невредимым, хотя были опасения, что лава изначально пойдет в направлении Гриндавика.