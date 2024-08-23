В Германии не подтвердилась угроза для авиабазы НАТО

Военно-воздушная база НАТО Гайленкирхен на западе Германии сняла все подозрения в возможной диверсии после того, как ранее усилила меры безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Представитель базы рассказал изданию, что в течение ночи не произошло никаких необычных инцидентов, и около полудня в пятницу предыдущие меры безопасности, вероятно, будут восстановлены, как и регулярные операции. Запланированные на пятницу полеты состоятся по расписанию.

Ранее на базе НАТО в Гайленкирхене был объявлен второй наивысший уровень безопасности. Многие сотрудники в целях предосторожности были отправлены домой, о чем было сообщено в четверг. Основанием для этого стала информация разведки о возможной угрозе.

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"Мы не обнаружили дыры в заборе, и мы так же пьем воду из-под крана", – сказал спикер, намекая на недавние подозрения в диверсиях на других военных объектах.

Спикер не подтвердил, но и не опроверг сообщения об усилении мер безопасности из-за подозрительных полетов беспилотников.

Совсем недавно произошло несколько инцидентов на военных объектах в Германии.

Например, полиция и государственная безопасность расследовали инцидент на водопроводной станции казармы ВВС Кельн-Ван из-за подозрения в подготовке диверсионной операции, направленной против Бундесвера.

Подозрительные наблюдения также были сделаны в Гайленкирхене. По информации из кругов безопасности, один человек, находившийся вблизи аэродрома, был взят под стражу для допроса, но подозрения не подтвердились.

Гайленкирхен вблизи Аахена на границе с Нидерландами является базой для специальных самолетов НАТО Awacs. Самолеты с грибовидной радиолокационной надстройкой выполняют задачи наблюдения и координации в воздушном пространстве оборонного альянса.