У Німеччині не підтвердилася загроза для авіабази НАТО 

Військово-повітряна база НАТО Гайленкірхен на заході Німеччини зняла усі підозри у можливій диверсії після того, як раніше посилила заходи безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Речник бази розповів виданню, що протягом ночі не сталося жодних незвичайних інцидентів, і близько полудня в п'ятницю попередні заходи безпеки, ймовірно, будуть відновлені, як і регулярні операції. Заплановані на п'ятницю польоти відбудуться за розкладом.

Раніше на базі НАТО в Гайленкірхені був оголошений другий найвищий рівень безпеки. Чимало співробітників із запобіжною метою відправили додому, про що було повідомлено в четвер. Підставою для цього стала інформація розвідки про можливу загрозу.

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"Ми не виявили дірки в паркані, і ми також п'ємо воду з-під крана", – сказав речник, натякаючи на нещодавні підозри в диверсіях на інших військових об'єктах.

Речник не підтвердив, але й не спростував повідомлення про посилення заходів безпеки через підозрілі польоти безпілотників.

Зовсім нещодавно сталося кілька інцидентів на військових об'єктах у Німеччині.

Наприклад, поліція і державна безпека розслідували інцидент на водопровідній станції казарми ВПС Кельн-Ван через підозру в підготовці диверсійної операції, спрямованої проти Бундесверу.

Підозрілі спостереження також були зроблені в Гайленкірхені. За інформацією з кіл безпеки, одну особу, яка перебувала поблизу аеродрому, було взято під варту для допиту, але підозри не підтвердилися.

Гайленкірхен поблизу Аахена на кордоні з Нідерландами є базою для спеціальних літаків НАТО Awacs. Літаки з грибоподібною радіолокаційною надбудовою виконують завдання спостереження і координації в повітряному просторі оборонного альянсу.