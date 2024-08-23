В Британии приостановят суды над участниками беспорядков из-за переполненных тюрем

Магистратские суды Великобритании, которые являются судами первой инстанции, получили указание до сентября не выносить приговоры участникам антимигрантских беспорядков из-за переполненности тюрем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Судья Апелляционного суда Англии и Уэльса Николас Грин – один из самых высокопоставленных судей Великобритании – посоветовал магистратским судам отложить вынесение приговоров правонарушителям, которые вышли под залог по крайней мере до 10 сентября.

Ожидается, что после этой даты давление на британские тюрьмы, страдающие от нехватки мест, снизится, и около 2000 заключенных выйдут на свободу досрочно согласно планам британского правительства.

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В начале недели количество свободных мест в мужских тюрьмах закрытого типа в Британии сократилось до 300. Из-за этого в Британии ввели спецмеры, в рамках которых полиция вынуждена удерживать подозреваемых в камерах полицейских участков дольше.

Министерство юстиции Великобритании сообщило, что находится в состоянии готовности к любому всплеску арестов.

Напомним, рост количества заключенных пришелся на массовые антииммигрантские протесты по всей Британии, которые вызвала дезинформация о нападении с ножом в в городе Саутпорт на северо-западе Англии.

В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых, в результате погибли три девушки. Хотя нападавший оказался британцем из Уэльса, в соцсетях распространялись сообщения, что он – мигрант с психическими расстройствами.

С середины августа, когда британские власти ввели экстренные меры, а полиция усилила присутствие, случаев беспорядков стало меньше. Десяткам участников беспорядков объявили приговоры по ускоренной процедуре.