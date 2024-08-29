В Минобороны Эстонии прокомментировали возможность обязательной военной службы для женщин

В Министерстве обороны Эстонии прокомментировали возможность введения в стране обязательной военной службы для женщин.

Об этом сообщает Postimees, информирует "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве страны, пока говорить о перспективах введения обязательной военной службы для женщин в Эстонии преждевременно.

"Введение обязательной службы для женщин – это в итоге вопрос политического решения. Количество призывников в последние годы увеличилось, и увеличение количества призывников зависит от рекомендаций командующего Силами обороны", – заявили в эстонском Минобороны.

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В ведомстве добавили, что этот вопрос не обсуждался, как план действий, в том числе и потому, что его нет в коалиционном соглашении партий, которые сейчас отвечают за работу правительства.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявил, что поддерживает идею о расширении общеобязательной военной службы на женщин, поскольку это соответствует идее всеобъемлющей системы национальной обороны.

Командующий ВС Латвии также высказывался за обязательный военный призыв женщин.

Напомним, Дания готовится через несколько лет призывать в армию на равных условиях и юношей, и девушек. Это не значит, что служить должны будут все – призывников выбирают путем лотереи.