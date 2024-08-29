У Міноборони Естонії прокоментували можливість обов'язкової військової служби для жінок

У Міністерстві оборони Естонії прокоментували можливість запровадження в країні обов'язкової військової служби для жінок.

Про це повідомляє Postimees, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві країни, наразі говорити про перспективи запровадження обов'язкової військової служби для жінок в Естонії передчасно.

"Запровадження обов'язкової служби для жінок – це у підсумку питання політичного рішення. Кількість призовників останніми роками збільшилася, і збільшення кількості призовників залежить від рекомендацій командувача Силами оборони", – заявили в естонському Міноборони.

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У відомстві додали, що це питання не обговорювалося, як план дій, зокрема й тому, що його немає в коаліційній угоді партій, які наразі відповідають за роботу уряду.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс раніше заявив, що підтримує ідею про розширення загальнообов’язкової військової служби на жінок, оскільки це відповідає ідеї всеохопної системи національної оборони.

Командувач ЗС Латвії також висловлювався за обов’язковий військовий призов жінок.

Нагадаємо, Данія готується через кілька років призивати до війська на рівних умовах і хлопців, і дівчат. Це не означає, що служити повинні будуть всі – призовників обирають шляхом лотереї.