Британия соберет экстренное заседание комитета по безопасности после беспорядков на выходных

Британское правительство заявило, что в понедельник состоится экстренное заседание комитета по реагированию на чрезвычайную ситуацию (COBRA) после того, как более 150 человек были арестованы в результате насильственных беспорядков в больших и малых городах Великобритании на выходных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Это произошло после того, как премьер Кир Стармер осудил нападение на отель, где проживали искатели убежища в Ротерхэме, и пообещал, что те, кто участвовал в беспорядках, столкнутся с "полной силой закона".

В воскресенье полиция отреагировала на сцены насилия в Ротерхэме, Мидлсбро, Болтоне и других частях Британии.

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Встреча COBRA состоится на шестой день эскалации насилия после смертельных ножевых ранений трех девушек в Саутпорте на прошлой неделе.

Встречи COBRA названы в честь брифинговой комнаты А в офисе Кабинета министров в Уайтхолле.

Это комитет по реагированию на чрезвычайные ситуации, где собираются министры, государственные служащие, полицейские, сотрудники разведки и другие лица, имеющие отношение к тому, что они рассматривают.

Заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в понедельник имеет целью предоставить правительству обновленную информацию о насилии, произошедшем на выходных, и мерах реагирования на него в ближайшие дни. В нем примут участие соответствующие министры и представители полиции.

Источники предполагают, что это заседание следует рассматривать в контексте уже состоявшихся встреч, таких как встреча между премьер-министром и начальниками полиции в прошлый четверг, а также встреча старших министров в субботу.

Во время телевизионного обращения в воскресенье премьер-министр предупредил участников акции, что они "пожалеют" о своем участии.

"Люди в этой стране имеют право на безопасность, и все же мы стали свидетелями нападений на мусульманские общины, нападений на мечети", – сказал премьер-министр.

"Другие меньшинства подвергаются притеснениям, нацистские приветствия на улицах, нападения на полицию, бессмысленное насилие наряду с расистской риторикой, так что нет, я не буду уклоняться от того, чтобы назвать это тем, чем оно является: ультраправым бандитизмом", – заявил он.

Ранее Кир Стармер объявил о создании "национальной способности" для борьбы с насильственными беспорядками и участниками массовых беспорядков.

Как сообщалось, днем в воскресенье в некоторых британских городах продолжились протесты с беспорядками, спровоцированные гибелью трех девочек в результате нападения несовершеннолетнего во время танцевального мастер-класса.