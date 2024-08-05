Уряд Британії збере екстрене засідання безпекового комітету після заворушень на вихідних

Британський уряд заявив, що в понеділок відбудеться екстрене засідання комітету з реагування на надзвичайну ситуацію (COBRA) після того, як понад 150 осіб було заарештовано внаслідок насильницьких заворушень у великих і малих містах Великої Британії на вихідних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Це сталося після того, як прем'єр Кір Стармер засудив напад на готель, де проживали шукачі притулку в Ротерхемі, і пообіцяв, що ті, хто брав участь у заворушеннях, зіткнуться з "повною силою закону".

У неділю поліція відреагувала на сцени насильства в Ротерхемі, Мідлсбро, Болтоні та інших частинах Британії.

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Зустріч COBRA відбудеться на шостий день ескалації насильства після смертельних ножових поранень трьох дівчат у Саутпорті минулого тижня.

Зустрічі COBRA названі на честь брифінгової кімнати А в офісі Кабінету міністрів у Вайтхоллі.

Це комітет з реагування на надзвичайні ситуації, де збираються міністри, державні службовці, поліцейські, співробітники розвідки та інші особи, які мають відношення до того, що вони розглядають.

Засідання комітету з надзвичайних ситуацій у понеділок має на меті надати уряду оновлену інформацію про насильство, що сталося на вихідних, та заходи реагування на нього у найближчі дні. У ньому візьмуть участь відповідні міністри та представники поліції.

Джерела припускають, що це засідання слід розглядати в контексті зустрічей, які вже відбулися, таких як зустріч між прем'єр-міністром і начальниками поліції минулого четверга, а також зустріч старших міністрів у суботу.

Під час телевізійного звернення в неділю прем'єр-міністр попередив учасників акції, що вони "пошкодують" про свою участь.

"Люди в цій країні мають право на безпеку, і все ж ми стали свідками нападів на мусульманські громади, нападів на мечеті", – сказав прем'єр-міністр.

"Інші меншини зазнають утисків, нацистські вітання на вулицях, напади на поліцію, безглузде насильство поряд з расистською риторикою, так що ні, я не буду ухилятися від того, щоб назвати це тим, чим воно є: ультраправим бандитизмом", – заявив він.

Раніше Кір Стармер оголосив про створення "національної спроможності" для боротьби з насильницькими заворушеннями та учасниками масових заворушень.

Як повідомляли, вдень у неділю у деяких британських містах продовжилися протести із заворушеннями, спровоковані загибеллю трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального майстер-класу.