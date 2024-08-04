Прем’єр Британії закликав учасників заворушень зупинитися

Прем’єр-міністр Кір Стармер у зверненні у зв’язку з хвилею заворушень закликав зупинитися та пообіцяв суворе покарання протестувальникам, які беруть участь у безладах.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Ввечері у неділю Стармер вийшов зі зверненням з урядової будівлі на Даунінг-Стріт та наголосив, що учасники заворушень будуть покарані "з усією суворістю закону".

"Це насильство, а не простест… Гарантую, що ви пошкодуєте про участь у цих безладах – і безпосередню, і підбурюванням до безладів онлайн", – заявив він.

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Прем’єр окремо розкритикував події у Ротергемі, де учасники заворушень напали на готель, де поселили мігрантів.

"Таким діям немає ніяких виправдань", – заявив він.

Кір Стармер продовжив, що не буде соромитися називати події тим, чим вони є – "ультраправим бандитизмом".

"Я розумію, як жахаюче це може виглядати для людей, які відчувають себе у небезпеці через свій колір шкіри чи віру… Знайте, що цей агресивний натовп не є обличчям країни, і ми притягнемо їх до відповідальності", – наголосив він.

Представник консерваторів Джеймса Клеверлі, який зараз є головним спікером партії з питань внутрішніх справ, наголосив, що подібним діям немає ніяких виправдань і учасники заворушень заслуговують на загальний осуд і жорстке покарання.

Раніше Кір Стармер оголосив про створення "національної спроможності" для боротьби з насильницькими заворушеннями та учасниками масових заворушень.

Як повідомляли, вдень у неділю у деяких британських містах продовжилися протести із заворушеннями, спровоковані загибеллю трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального майстер-класу.

Під час та після подій попередньої ночі затримали понад 90 осіб.