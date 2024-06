Климатические активистки залили краской самолеты в аэропорту под Лондоном, где стоит самолет Тейлор Свифт

В одном из аэропортов Лондона климатические активистки покрасили из баллонов несколько частных самолетов, чтобы привлечь внимание к своим требованиям – более быстрому отказу от ископаемого топлива.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел рано утром в аэропорту "Станстед". Девушки в возрасте 22 и 28 лет пробрались на территорию аэропорта и залили оранжевой краской из баллонов несколько частных самолетов, прежде чем их остановили.

Почти сразу же инициатива Just Stop Oil заявила, что это их активистки, и опубликовала видео, как они попали в аэропорт.

