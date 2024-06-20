Климатические активистки залили краской самолеты в аэропорту под Лондоном, где стоит самолет Тейлор Свифт

В одном из аэропортов Лондона климатические активистки покрасили из баллонов несколько частных самолетов, чтобы привлечь внимание к своим требованиям – более быстрому отказу от ископаемого топлива.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел рано утром в аэропорту "Станстед". Девушки в возрасте 22 и 28 лет пробрались на территорию аэропорта и залили оранжевой краской из баллонов несколько частных самолетов, прежде чем их остановили.

Почти сразу же инициатива Just Stop Oil заявила, что это их активистки, и опубликовала видео, как они попали в аэропорт.

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🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



💸 Donate – https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/aORdvUuQmU – Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 20, 2024

Акцию объяснили тем же требованием – отказаться от использования ископаемого топлива до 2030 года. Аэропорт выбрали для акции из-за того, что там приземлился самолет известной американской певицы Тейлор Свифт, которая должна давать концерт в Лондоне.

Группа также объяснила мотивы и тем, что пока самые богатые люди в мире могут позволить себе роскошь в виде частного самолета, которые производят вредные выбросы для перевозки в разы меньшего количества людей, чем коммерческие рейсы, миллионы других живут в полной бедности.

В полиции сообщили, что активисток задержали около 5 часов утра в зоне, где запаркованы частные самолеты – отдельно от взлетной полосы и пассажирского терминала. График рейсов из-за этого не пострадал. В полиции также уточнили, что девушки успели покрасить два самолета за те минуты, пока охрана вмешалась.

Неизвестно, оказался ли самолет Свифт среди окрашенных.

Активисткам грозят обвинения в нанесении ущерба имуществу и вмешательстве в работу национальной инфраструктуры.

За день до этого активисты инициативы залили оранжевой краской камни Стоунхенджа, а перед тем распылили оранжевую краску возле Честерского собора во время свадьбы герцога Вестминстерского Хью Гросвенора.

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