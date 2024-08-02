Климатические активистки блокировали VIP-вход на концерт Тейлор Свифт в Варшаве

Активистки группы Ostatne Pokolenie ("Последнее поколение") утром в пятницу, 2 августа, заблокировали VIP-вход на стадион в Варшаве, где должен состояться концерт Тейлор Свифт, обвинив певицу в "оторванности" от экологических проблем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Пятеро активисток "Последнего поколения" заблокировали автомобили, когда те подъезжали к VIP-входу Национального стадиона в Варшаве. Они держали плакаты с надписями "Богатые живут за наш счет" и "Ультрабогатые убивают нас".

🔥 OSTATNIE POKOLENIE WITA TAYLOR SWIFT 🔥



Przyjazd zakłócony! pic.twitter.com/duXmjOeeaY Реклама: August 2, 2024

Группу позже арестовала полиция.

❌ Nie stać nas dłużej na superbogaczy, jak Taylor Swift pic.twitter.com/xr8cbM4oM7 – Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) August 2, 2024

"Десятки тысяч людей переживают приезд Тейлор Свифт в Польшу. Сотни тысяч погибнут из-за безудержного разврата одного процента самых богатых, в том числе Тейлор Свифт", – заявила группа в соцсетях.

По мнению группы, члены которой в прошлом перекрывали дороги в польской столице, "выбор Тейлор очевиден: она является символом оторванности богатых" от экологической реальности, в частности из-за использования частного самолета.

Напомним, в июне двое протестующих движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") вошли в лондонский аэропорт Станстед и облили частные самолеты оранжевой краской, утверждая, что один из них принадлежал Тейлор Свифт.

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