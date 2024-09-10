В ЕС считают неприемлемой угрозу Венгрии отправлять мигрантов в Брюссель

Европейская комиссия считает неприемлемым заявление венгерского правительства о том, что оно будет оплачивать проезд в Брюссель нелегальных мигрантов и искателей убежища, прибывающих в Венгрию.

Об этом на брифинге во вторник, 10 сентября, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда".

Мамер заявил, что действия венгерской стороны "противоречат принципам лояльного сотрудничества с другими странами-членами и институтами ЕС и являются неприемлемыми".

Представительница Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Гиппер в свою очередь отметила, что Венгрия в случае воплощения своей угрозы нарушит законодательство ЕС и подорвет безопасность Шенгенской зоны в целом.

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"Именно поэтому Комиссия находится в контакте с венгерскими властями, чтобы убедиться, что эта акция не состоится и что Венгрия воздержится от нее. Мы также контактируем с соседними странами, а также с органами юстиции и внутренних дел, и мы также готовы использовать все наши полномочия, чтобы обеспечить соблюдение законодательства ЕС", – заверила она.

В конце августа венгерское правительство объявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.

В прошлую пятницу заместитель министра внутренних дел Бенце Ретвари повторил эту идею, проведя пресс-конференцию перед автобусами, направляющимися в Брюссель.

Николь де Мур, государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции, также осудила эту идею, заявив, что она "демонстрирует неуважение к европейским институтам и общей политике".