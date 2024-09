Глава МИД Бельгии раскритиковала угрозы Венгрии вывозить искателей убежища в Брюссель

Министр иностранных дел Бельгии и будущий еврокомиссар Аджа Лябиб раскритиковала угрозу Венгрии отправлять автобусы с искателями убежища в Брюссель.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Будапешт объявил о таких намерениях несколько недель назад, а недавно дал понять, что серьезно настроен на реализацию этого плана.

Лябиб назвала это "провокацией, которая противоречит европейским обязательствам".

"Миграционная политика – это общий вызов, который должен решаться упорядоченно и солидарно всеми государствами-членами", – написала Лябиб в соцсети X.

