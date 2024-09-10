Глава МИД Бельгии раскритиковала угрозы Венгрии вывозить искателей убежища в Брюссель

Министр иностранных дел Бельгии и будущий еврокомиссар Аджа Лябиб раскритиковала угрозу Венгрии отправлять автобусы с искателями убежища в Брюссель.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Будапешт объявил о таких намерениях несколько недель назад, а недавно дал понять, что серьезно настроен на реализацию этого плана.

Лябиб назвала это "провокацией, которая противоречит европейским обязательствам".

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"Миграционная политика – это общий вызов, который должен решаться упорядоченно и солидарно всеми государствами-членами", – написала Лябиб в соцсети X.

This morning's announcement is a provocation that contradicts European obligations.



Migration policy is a common challenge that must be tackled in an orderly fashion and with solidarity by all Member States. https://t.co/swcTbPnmcy – Hadja Lahbib (@hadjalahbib) September 9, 2024

Бельгия выдвинула кандидатуру Лябиб на должность нового члена Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она известна своей жесткой позицией в отношении Будапешта.

Во время председательства Бельгии в ЕС, например, Лябиб призвала правительства стран ЕС рассмотреть возможность начать процедуру лишения Венгрии, к которой председательство перешло в июле, права голоса.

В конце августа венгерское правительство объявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.

В прошлую пятницу заместитель министра внутренних дел Бенце Ретвари повторил эту идею, проведя пресс-конференцию перед автобусами, направляющимися в Брюссель.

Николь де Мур, государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции, также осудила эту идею, заявив, что она "демонстрирует неуважение к европейским институтам и общей политике".

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