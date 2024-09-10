Глава МИД Бельгии раскритиковала угрозы Венгрии вывозить искателей убежища в Брюссель
Министр иностранных дел Бельгии и будущий еврокомиссар Аджа Лябиб раскритиковала угрозу Венгрии отправлять автобусы с искателями убежища в Брюссель.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Будапешт объявил о таких намерениях несколько недель назад, а недавно дал понять, что серьезно настроен на реализацию этого плана.
Лябиб назвала это "провокацией, которая противоречит европейским обязательствам".
"Миграционная политика – это общий вызов, который должен решаться упорядоченно и солидарно всеми государствами-членами", – написала Лябиб в соцсети X.
This morning's announcement is a provocation that contradicts European obligations.– Hadja Lahbib (@hadjalahbib) September 9, 2024
Migration policy is a common challenge that must be tackled in an orderly fashion and with solidarity by all Member States. https://t.co/swcTbPnmcy
Бельгия выдвинула кандидатуру Лябиб на должность нового члена Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она известна своей жесткой позицией в отношении Будапешта.
Во время председательства Бельгии в ЕС, например, Лябиб призвала правительства стран ЕС рассмотреть возможность начать процедуру лишения Венгрии, к которой председательство перешло в июле, права голоса.
В конце августа венгерское правительство объявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.
В прошлую пятницу заместитель министра внутренних дел Бенце Ретвари повторил эту идею, проведя пресс-конференцию перед автобусами, направляющимися в Брюссель.
Николь де Мур, государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции, также осудила эту идею, заявив, что она "демонстрирует неуважение к европейским институтам и общей политике".
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