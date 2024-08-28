В Германии полиция застрелила вооруженного ножами мужчину

В Германии полицейские застрелили мужчину, который, вероятно, угрожал прохожим на одной из улиц, а затем попытался напасть на правоохранителей с двумя ножами.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел накануне днем в городе Мерс. Местная полиция отправила патруль для проверки информации о мужчине, который напал на нескольких человек и угрожал им.

Когда полицейские обнаружили мужчину, он напал на них с двумя ножами.

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Полицейские выстрелили в 26-летнего мужчину, в результате чего он получил смертельные ранения.

Напомним, 23 августа три человека погибли и восемь получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале в немецком городе Золинген. Полиция арестовала подозреваемого в совершении преступления, 26-летнего мужчину из Сирии.

После нападения лидер правоцентристского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц призвал немедленно прекратить прием беженцев из Сирии и Афганистана.

Перед этим власти предложили ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение числа нападений с использованием ножей.