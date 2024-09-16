Зеленский рад, что Трамп не пострадал от вероятного покушения

Президент Владимир Зеленский рад, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не пострадал от вероятного покушения.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Заленский акцентировал, что верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире.

"Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали", – написал он.

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Напомним, Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

В кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Американский президент Джо Байден заявил, что подозреваемый находится под стражей и поручил своей команде обеспечить Секретную службу необходимыми ресурсами для его защиты.

Сам Трамп поблагодарил за "выдающуюся работу" Секретную службу США и других сотрудников правоохранительных органов после вероятной попытки покушения на него. А вице-президент США Камала Харрис осудила политическое насилие.