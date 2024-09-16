Трамп после возможного покушения на него поблагодарил Секретную службу США за "выдающуюся работу"

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп после вероятной попытки покушения на него поблагодарил Секретную службу США и других сотрудников правоохранительных органов за "выдающуюся работу".

Об этом бывший американский президент написал в соцсети Truth Social, передает CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп отметил, что "выполненная работа была абсолютно выдающейся" и заявил, что это был "интересный день".

"Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его Офис храбрых и преданных патриотов, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, выполненную сегодня в Trump International, чтобы сохранить меня в безопасности как 45-го президента США и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах", – написал он.

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Напомним, Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

В кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Американский президент Джо Байден заявил, что подозреваемый находится под стражей и поручил своей команде обеспечить Секретную службу необходимыми ресурсами для его защиты.