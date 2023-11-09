Еврокомиссия: Турция продолжает отдаляться от ЕС

Европейская комиссия заявила, что государство-кандидат на вступление в ЕС Турция продолжает курс на отдаление от Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в отчете Еврокомиссии.

В документе выражается обеспокоенность относительно отступления Анкары от демократии, дальнейшей милитаризации Северного Кипра и прохамасовской риторики.

"Турция продолжает отдаляться от ЕС и не изменила негативную тенденцию относительно реформ, несмотря на свои неоднократные заявления о приверженности вступлению в ЕС", – говорится в отчете.

Еврокомиссия заявила, что Анкара остается на "ранней стадии" подготовки в таких сферах, как судебная система и борьба с коррупцией, ведь страна отказывается выполнять ряд решений Европейского суда по правам человека.

"Серьезное беспокойство ЕС относительно дальнейшего ухудшения демократических стандартов, верховенства права, независимости судебной системы и уважения к фундаментальным правам не было учтено", – отмечается в отчете.

Ситуация с правами человека и основополагающими правами ухудшается, продолжается серьезное отступление в вопросах гражданского общества, а политический плюрализм подрывается из-за преследования оппозиционных партий и политиков с помощью обвинений и законов о неразглашении информации, говорится в документе.

Турция впервые подала заявку на вступление в тогдашнее Европейское экономическое сообщество в 1987 году, получила статус кандидата в 1999 году и начала переговорный процесс в 2005 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕС за то, что его страна так долго ждет присоединения к нему.

Перед этим Эрдоган заявлял, что Турция может "порвать" с Европейским Союзом, если это будет необходимо.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что не может представить Турцию членом Евросоюза, и призвал окончательно прекратить замороженные переговоры о вступлении.