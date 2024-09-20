СМИ: США разработали пакет санкций против "теневого олигарха" Грузии Иванишвили

США разработали санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей "Грузинской мечты" и бывшего премьер-министра, и рассматривают возможность их введения в ближайшем будущем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает грузинская служба "Голоса Америки" со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американского правительства и два других источника, близких к администрации.

По данным источников, работу над санкционным пакетом будут вести Министерство финансов и Госдепартамент США.

"У нас есть информация, что он [Бидзина Иванишвили] предпринял шаги по развитию отношений с российскими олигархами, предпринял шаги, чтобы предоставить России лучший доступ к грузинскому рынку. Фактически он совершил определенные действия по заданию российской разведки", – заявил американский чиновник.

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По словам чиновника США, основой санкций является указ №14024. По его словам, указ "имеет широкие полномочия в отношении лиц, совершающих действия, подрывающие демократические институты и ценности, причастные к международной коррупции". Есть целый ряд видов деятельности, которые подлежат санкциям, если они выгодны Российской Федерации".

Указ №14024, изданный президентом Джо Байденом 15 апреля 2021 года с последующими поправками, устанавливает правовую основу для введения санкций в отношении физических и юридических лиц, занимающихся внешней вредной деятельностью в интересах Российской Федерации. Эта деятельность охватывает подрыв демократических процессов, кибератаки, вмешательство в выборы и другие дестабилизирующие действия в зарубежных странах.

"Правительство США подготовило пакет санкций и готово его принять", – сообщил „Голосу Америки" другой источник, близкий к администрации, на условиях анонимности из соображений безопасности. Санкции "оспаривают ряд вопросов, включая подрыв демократических институтов, а также международную коррупцию, которая выгодна Российской Федерации", сказал источник, информированный о текущих дискуссиях в правительстве США и знакомый с пакетом мер.

"Чтобы преодолеть порог для введения санкций, администрации необходимо доказать, что действия [объекта санкций] перешли юридический порог, чтобы показать, что эти действия приносят явную выгоду России, и администрация это сделала", – заявил источник, близкий к администрации.

"Пока неизвестно, будет ли [пакет] реализован и когда. Но необходимая работа проделана", – сообщил „Голосу Америки" источник, близкий к администрации, указав, что администрация все еще надеется, что правительство Грузии вернется к демократическому курсу. Высокопоставленные чиновники администрации США не уточняют, когда будут введены санкции, в частности, произойдет ли это до выборов 26 октября или после них.

"Новость в том, что раньше это только обсуждалось, а теперь есть пакет, который готов к реализации", – сказал чиновник, когда его спросили, насколько новым является то, что Соединенные Штаты работают в этом направлении. По словам источника, в пакет санкций могут попасть и лица, связанные с Иванишвили.

Напомним, 16 сентября США объявили санкции против двух должностных лиц и двух частных лиц из Грузии, в частности в связи с жестким разгоном мирных акций протеста против скандального закона об "иноагентах".

Под санкции попали руководитель спецназа МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.

Также это лидеры пророссийской партии и движения Alt-info Кока Моргошиа и Зура Махарадзе, которые попали под ограничения "за подавление свободы мирных собраний грузин". Alt-info известны нападениями на мероприятия ЛГБТ-сообщества.

После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия собирается пересмотреть отношения с Соединенными Штатами в случае новых санкций.

Европарламент призвал ввести санкции против Иванишвили, которого назвал "олигархом", связанным с Кремлем, оказывающим негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

В прошлом году Иванишвили официально вернулся в политику, став почетным президентом "Грузинской мечты" с широкими полномочиями. В грузинской власти не исключали, что олигарх может баллотироваться в президенты Грузии.