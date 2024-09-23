Операция "Феникс": В Польше армию привлекли к восстановлению после наводнений

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в понедельник, 23 сентября, сообщил о начале операции "Феникс", в рамках которой не менее 5000 солдат ежедневно будут задействованы в ликвидации последствий разрушительных наводнений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

По словам Косиняка-Камыша, операция "Феникс" – это "многоэтапная, многомесячная операция, связанная с ликвидацией последствий наводнений и заболачивания", которая должна ускорить восстановление в подтопленных районах.

Глава польского Минобороны сообщил, что в операции ежедневно будет задействовано не менее 5000 солдат, а всего к ликвидации последствий наводнений привлекли 23 тысячи военных, не считая 3000 в резерве.

Реклама:

Косиняк-Камыш заверил, что войска будут оставаться на пострадавших от наводнения территориях "столько, сколько потребуется".

Операция "Феникс" будет сосредоточена на трех направлениях: восстановление инфраструктуры, уменьшение риска будущих наводнений и поддержка гражданского населения.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже 24 человека. На прошлой неделе непогода также добралась до севера Италии.

В связи с непогодой польское правительство впервые вводило состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.