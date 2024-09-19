Шторм "Борис" охватил северную Италию, вызвав сильные наводнения и оползни

В северном итальянском регионе Эмилия-Романья эвакуируют людей, поскольку шторм "Борис", который с прошлой недели охватил Центральную и Восточную Европу, накрыл страну, вызвав сильные наводнения и оползни.

Об этом сообщило издание The Guardian, передает "Европейская правда".

Издание рассказало, что ливень охватил Эмилию-Романью поздно вечером 18 сентября, а с наступлением ночи ситуация стремительно ухудшилась.

В Эмилии-Романье и соседнем регионе Марке объявлено штормовое предупреждение на следующие 24-36 часов. Школы будут закрыты 19 сентября, а людям рекомендуют избегать поездок и, по возможности, работать дома.

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Издание напомнило, что наводнение в Эмилии-Романье в мае 2023 года унесло жизни 17 человек и нанесло ущерб на сумму 8,5 млрд евро.

Фото: The Guardian

Джадер Дарди, мэр города Модильяна, который сильно пострадал от разрушительного регионального наводнения в 2023 году, заявил, что ситуация "очень драматическая" и хуже, чем в 2023 году.

Вода поднялась вниз по течению, вызвав наводнения в поселке Марцено в Бризигелле.

"Внезапная и большая волна прибывает из Модильяны, проходя через поселок Марцено", – отметили местные власти Бризигелла.

Как рассказало издание, городские власти призвали жителей пострадавших районов эвакуироваться из их домов.

Мэр Кастель Болоньезе сказал, что ситуация "значительно превзошла худшие прогнозы", и призвал жителей этого района подняться на верхние этажи своих домов.

Река Савена в Болонье также быстро поднимается, предупредила мэрия города. Власти приказали эвакуировать жителей первых этажей и подвалов домов в пострадавших районах.

Некоторые дороги также перекрыты из-за оползней, передало издание.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.

Также недавно сообщалось, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением.