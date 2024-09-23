Польша привлекла военных-химиков в пострадавших от наводнения районах

В Польше в некоторых районах, пострадавших от катастрофического наводнения, к ликвидации последствий привлекли военных химиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Военные дезинфекционные команды будут работать в отдельных районах, где в результате наводнения могло произойти загрязнение территории опасными химическими соединениями.

"Вода могла размыть захоронения животных, кладбища, были затоплены территории промышленных предприятий, станций очистки сточных вод, поэтому она содержит загрязнители, представляющие угрозу для населения", – пояснил майор Аркадиуш Кустра.

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Задачей команды будет обследование и дезинфекция территории.

Всего к ликвидации последствий наводнения в Польше привлечены более 23 тысяч военных.

Также в стране заявили о российской кампании дезинформации вокруг масштабных наводнений.