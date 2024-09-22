К ликвидации последствий наводнения в Польше привлечены более 23 тысяч военных

Минобороны Польши сообщило, что в мероприятиях, связанных с наводнениями, участвуют более 23 тыс. солдат

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Польское радио.

В ликвидации последствий наводнения в Польше задействовано более 23 тыс. солдат. В резерве ждут еще три тысячи солдат.

По словам заместителя министра национальной обороны Цезария Томчика, больше всего мобилизованных было военных оперативных войск – почти 14 тыс. – и военнослужащих Сил территориальной обороны – более 8 тыс.

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К борьбе с паводком также была привлечена военная жандармерия и солдаты командования Варшавского гарнизона и военных вузов.

Всего к операции было привлечено более 26 тыс. военных.

Министр финансов Польши Анджей Доманский заявил, что обещанной помощи от Европейского Союза в размере 5 млрд евро на преодоление последствий наводнения может оказаться недостаточно.

Польское правительство в начале недели впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.