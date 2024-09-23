Операція "Фенікс": У Польщі армію залучили до відновлення після повеней

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у понеділок, 23 вересня, повідомив про початок операції "Фенікс", у межах якої щонайменше 5000 солдатів щодня будуть задіяні в ліквідації наслідків руйнівних повеней.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За словами Косіняка-Камиша, операція "Фенікс" – це "багатоетапна, багатомісячна операція, пов'язана з ліквідацією наслідків повеней і заболочування", яка має на мені прискорити відновлення в підтоплених районах.

Глава польського Міноборони повідомив, що в операції щодня буде задіяно щонайменше 5000 солдатів, а загалом до ліквідації наслідків повеней залучили 23 тисячі військових, не рахуючи 3000 у резерві.

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Косіняк-Камиш запевнив, що війська залишатимуться на постраждалих від повені територіях "стільки, скільки буде потрібно".

Операція "Фенікс" буде зосереджена на трьох напрямках: відновлення інфраструктури, зменшення ризику майбутніх повеней і підтримка цивільного населення.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже 24 людини. Минулого тижня негода також дісталась півночі Італії.

У зв'язку з негодою польський уряд уперше запроваджував стан стихійного лиха у районах на південному заході.