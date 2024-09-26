МИД поблагодарил кинофестиваль в Цюрихе, который отменил публичные показы фильма "Россияне на войне"

Министерство иностранных дел Украины выразило благодарность за решение Цюрихского кинофестиваля отменить публичные показы фильма "Русские на войне".

Об этом МИД написал в четверг на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

В МИД отметили, что Россия не должна присутствовать на международной культурной арене.

В то же время МИД призвал организаторов фестиваля также полностью изъять фильм "Русские на войне" из конкурса документальных фильмов.

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"Единственной угрозой для "безопасности его зрителей, гостей, партнеров и персонала" является влияние российской пропаганды, оправдывающей агрессию и зверства. МИД последовательно работает над изоляцией РФ на международной арене, чтобы исключать использование культурных, спортивных и других арен для распространения российской пропаганды и дезинформации", – говорится в заявлении министерства.

Ранее МИД осудил намерения показать на кинофестивале в Цюрихе фильм "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой.

Фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Лента никак не показывает разрушений и жертв, которые наносят россияне украинцам. Один из солдат в фильме открыто отрицает обвинения в том, что российские войска совершают военные преступления. Трофимова говорит, что пока создавала ленту – ни одного подобного преступления не видела.

Международный кинофестиваль в Торонто ранее определил новую дату презентации фильма "Русские на войне" после того, как отменил первые показы на фоне шквала критики.