МЗС подякувало кінофестивалю в Цюриху, що скасував публічні покази фільму "Росіяни на війні"

Міністерство закордонних справ України висловило вдячність за рішення Цюрихського кінофестивалю скасувати публічні покази фільму "Росіяни на війні".

Про це МЗС написало у четвер на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

У МЗС відзначили, що Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені.

Водночас МЗС закликало організаторів фестивалю також повністю вилучити фільм "Росіяни на війні" з конкурсу документальних фільмів.

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"Єдиною загрозою для "безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу" є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства. МЗС послідовно працює над ізоляцією РФ на міжнародній арені, щоб унеможливлювати використання культурних, спортивних та інших арен задля поширення російської пропаганди та дезінформації", – йдеться у заяві міністерства.

Раніше МЗС засудило наміри показати на кінофестивалі в Цюриху фільм "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової.

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Стрічка ніяк не показує руйнувань і жертв, що завдають росіяни українцям. Один з солдатів у фільмі відкрито заперечує звинувачення в тому, що російські війська коять воєнні злочини. Трофімова говорить, що поки створювала стрічку – жодного подібного злочину не бачила.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто раніше визначив нову дату презентації фільму "Росіяни на війні" після того, як скасував перші покази на тлі шквалу критики.