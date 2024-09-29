В партии Шольца говорят о "мало надежды" относительно будущего правительственной коалиции

Солидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен мало верит в то, что ситуация в правительственной коалиции улучшится.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам Эскен, Свободная демократическая партия, которая входит в коалицию, провоцирует, потому что "отчаянно" пытается сделать себе имя.

"У меня мало надежды, что что-то изменится. Призывы, кажется, не работают", – добавила она.

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Эскен особенно раскритиковала лидера свободных демократов Кристиана Линднера, который говорил об "осени решений" и требовал реализации определенных проектов до конца года. "Это жонглирование датами и ультиматумами является выражением азартной натуры, которая не имеет ничего общего с ответственной политикой", – сказала лидер СДПГ.

Эскен добавила, что, тем не менее, она полагается на "чувство ответственности партнеров по коалиции, чтобы реализовать проекты, которые мы поставили перед собой в этот законодательный период, и обеспечить, чтобы наша страна начала новый старт".

Эскен считает, что кадровые изменения внутри СДПГ не являются необходимыми, даже после объявленного ухода руководства коалиционных "Зеленых". Отвечая на вопрос, останется ли трио канцлера Олафа Шольца, Эскен и Ларса Клингбайля во главе партии в год выборов, лидер СДПГ сказала: "Вы можете на это рассчитывать": "Вы можете на это рассчитывать".

В дебатах по кандидатуре СДПГ на пост канцлера Эскен однозначно поддерживает Олафа Шольца. "Олаф Шольц – наш канцлер и наш кандидат на пост канцлера, с которым мы пойдем на выборы. В партии существует большое единство", – сказала она. Она отвергла критику стиля общения и лидерства канцлера: "Олаф Шольц руководит, и в стиле, который соответствует нашему времени".

Напомним, глава Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию во главе с Олафом Шольцом, намекнул на возможный выход из коалиции, что приведет к развалу немецкого правительства.

В понедельник вице-президент Бундестага от свободных демократов Вольфганг Кубицкий спрогнозировал, что правительственная коалиция Германии распадется еще до конца этого года.