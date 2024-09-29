У партії Шольца кажуть про "мало надії" щодо майбутнього урядової коаліції

Співлідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен мало вірить у те, що ситуація в урядовій коаліції покращиться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами Ескен, Вільна демократична партія, яка входить в коаліцію, провокує, тому що "відчайдушно" намагається зробити собі ім'я.

"У мене мало надії, що щось зміниться. Заклики, здається, не працюють", – додала вона.

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Ескен особливо розкритикувала лідера вільних демократів Крістіана Лінднера, який говорив про "осінь рішень" і вимагав реалізації певних проєктів до кінця року. "Це жонглювання датами і ультиматумами є вираженням азартної натури, яка не має нічого спільного з відповідальною політикою", – сказала лідерка СДПН.

Ескен додала, що, тим не менш, вона покладається на "почуття відповідальності партнерів по коаліції, щоб реалізувати проєкти, які ми поставили перед собою в цей законодавчий період, і забезпечити, щоб наша країна почала новий старт".

Ескен вважає, що кадрові зміни всередині СДПН не є необхідними, навіть після оголошеного відходу керівництва коаліційних "Зелених". Відповідаючи на запитання, чи залишиться тріо канцлера Олафа Шольца, Ескен та Ларса Клінгбайля на чолі партії у рік виборів, лідерка СДПН сказала: "Ви можете на це розраховувати": "Ви можете на це розраховувати".

У дебатах щодо кандидатури СДПН на посаду канцлера Ескен однозначно підтримує Олафа Шольца. "Олаф Шольц – наш канцлер і наш кандидат на посаду канцлера, з яким ми підемо на вибори. У партії існує велика єдність", – сказала вона. Вона відкинула критику стилю спілкування та лідерства канцлера: "Олаф Шольц керує, і в стилі, який відповідає нашому часу".

Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії, що входить до керівної коаліції на чолі з Олафом Шольцом, натякнув на можливий вихід з коаліції, що призведе до розвалу німецького уряду.

У понеділок віцепрезидент Бундестагу від вільних демократів Вольфганг Кубицький спрогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.