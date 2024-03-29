В Словакии состоялись протесты против внезапного увольнения руководства нескольких культурных учреждений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

В понедельник стало известно о внезапном увольнении Зузаны Липтаковой, директора Международного дома искусств для детей Bibiana, и Катарины Криштофовой, директора Словацкой национальной библиотеки.

По поводу увольнения Липтаковой Министерство культуры заявило, что "использовало законный вариант без объяснения причины". Директора дома искусств сменила экономистка Петра Фач, которая не имеет опыта управления культурным учреждением, но имеет тесные личные связи со скандальным министром культуры Мартиной Шимковичовой.

"Мы решительно протестуем против произвольного увольнения квалифицированных работников учреждений культуры и замены их людьми без опыта без процедуры отбора... Не забирайте нашу культуру!" – заявили организаторы акции протеста в четверг.

В ответ на решение министра сотрудники Bibiana выступили с открытым письмом с осуждением, в котором некоторые уволились из солидарности, а другие пока размышляют, последовать ли их примеру.

Днем ранее, в среду вечером, состоялись две разные акции протеста из-за действий министерства.

Во время одной из акций протеста люди вышли на демонстрацию перед братиславской Kunsthalle, финансируемой государством художественной галереей, которая прекратит свое существование как независимая организация, согласно решению Шимковичовой.

Демонстранты принесли символический гроб к зданию Министерства культуры неподалеку от учреждения.

На другой демонстрации протестующие образовали живую цепь вокруг здания общественного вещателя Радио и телевидения Словакии (RTVS), чтобы выступить против правительственного плана Роберта Фицо по усилению контроля над вещателем со стороны государства.

Сотрудники RTVS заявили, что не исключают забастовки, если власти продолжат угрожать их независимости. Более 1200 из них уже подписали заявления против реформы.

Проект закона о RTVS, предложенный министерством культуры Словакии, был широко раскритикован, в том числе Европейским вещательным союзом.

Еврокомиссар Вера Юрова подчеркнула, что комиссия также внимательно следит за ситуацией вокруг реформы RTVS.

Хотя Шимковичова руководит министерством менее полугода, она уже несколько раз вызывала критику за свои действия.

Среди них – решение прекратить финансирование ЛГБТК+ проектов в Словакии или перенаправить средства ЕС, предназначенные для борьбы с дезинформацией, на ремонт крыши Словацкой филармонии и поддержку библиотек.