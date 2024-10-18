В НАТО отреагировали на последнее нарушение авиапространства Румынии "неизвестной целью"

В НАТО заявили о солидарности с Румынией на фоне последнего сообщения Минобороны страны о нарушении ее воздушного пространства неизвестной целью.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил после встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По его словам, на встрече много говорили о необходимости сильной противовоздушной обороны для Альянса.

"Это еще более важно, учитывая российскую войну против Украины, которая вызвала многочисленные нарушения воздушного пространства стран НАТО, в том числе последнее, вчера в Румынии", – сказал он.

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"Позвольте мне выразить солидарность НАТО с Румынией, а также высоко оценить усилия румынских властей и командования объединенных сил НАТО в Европе за быстрый и эффективный ответ на эти инциденты", – добавил Рютте.

По его словам, НАТО продолжит усиленное наблюдение, обмен информацией и координацию индивидуальных и коллективных ответов.

Как сообщалось, вечером в четверг, 17 октября, Румыния поднимала в небо четыре истребителя после того, как воздушное пространство страны пересекла неизвестная цель.

Напомним, недавно на территории румынской общины, напротив украинского Измаила над Дунаем, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника типа "Шахед", а Минобороны Румынии осудило атаки дронов РФ вблизи румынской границы.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).