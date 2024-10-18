У НАТО відреагували на останнє порушення авіапростору Румунії "невідомою ціллю"

У НАТО заявили про солідарність з Румунією на тлі останнього повідомлення Міноборони країни про порушення її повітряного простору невідомою ціллю.

Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив після зустрічі міністрів оборони Альянсу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, на зустрічі багато говорили про необхідність сильної протиповітряної оборони для Альянсу.

"Це ще більш важливо з огляду на російську війну проти України, яка спричинила численні порушення повітряного простору країн НАТО, в тому числі останнє, яке відбулося вчора у Румунії", – сказав він.

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"Дозвольте мені висловити солідарність НАТО з Румунією, а також високо оцінити зусилля румунської влади і командування об’єднаних сил НАТО в Європі за швидку і ефективну відповідь на ці інциденти", – додав Рютте.

За його словами, НАТО продовжить посилене спостереження, обмін інформацією і координацію індивідуальних і колективних відповідей.

Як повідомлялося, ввечері у четвер, 17 жовтня, Румунія підіймала в небо чотири винищувачі після того, як повітряний простір країни перетнула невідома ціль.

Нагадаємо, нещодавно на території румунської громади, що навпроти українського Ізмаїла над Дунаєм, вкотре виявили уламки ударного безпілотника типу "Шахед", а Міноборони Румунії засудило атаки дронів РФ поблизу румунського кордону.

Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).