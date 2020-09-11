Украина ограничила импорт из Германии живых свиней и продукции из них

Украина с четверга, 10 сентября, ввела ограничения на ввоз из Германии восприимчивых к африканской чуме свиней животных, генетического материала и продуктов из них.

Соответствующее распоряжение издал главный государственный ветеринарный инспектор Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

10 сентября на территории немецкой федеральной земли Бранденбург среди диких свиней был зарегистрирован случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Это первый подтвержденный случай АЧС на территории Германии.

Чтобы предотвратить занесение на территорию Украины возбудителя болезни, с 10 сентября введены ограничения на ввоз из Германии восприимчивых к АЧС животных, генетического материала и продуктов из них - за исключением продуктов, прошедших необходимую обработку в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Решение принято с учетом Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (OIE) и законодательства Украины.

Ведомство просит предприятия и хозяйства, которые планируют импортировать из Германии живых свиней и продукцию из них, учесть эту информацию.

Африканская чума свиней, которая зародилась в Африке и распространилась на страны Азии и Европы, почти всегда заканчивается смертельным исходом для свиней. От нее нет вакцины или лекарства.