Международная миссия ENEMO заявила значительных нарушениях на выборах в Грузии

Председатель наблюдательной миссии ENEMO (НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами") Златко Вуйвович заявил, что парламентские выборы 2024 года в Грузии прошли в "поляризованной и ограничительной обстановке, что подрывает инклюзивность, прозрачность и справедливость".

Об этом он заявил во время пресс-конференции для представления предварительных результатов и выводов Международной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, передает "Европейская правда".

Он отметил серьезные нарушения, включая насилие в отношении представителей оппозиции, запугивание избирателей, кампании по дискредитации наблюдателей и широко распространенное злоупотребление административными ресурсами.

"Ограниченное применение регуляций о предвыборной кампании ограничивало конкуренцию, оказывало значительное давление на гражданское общество и средства массовой информации и сужало возможности для критики правительства", – заявил Вуйвович.

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В общем, он отметил, что избирательная администрация провела процесс профессионально и эффективно, но ENEMO выразила обеспокоенность по поводу независимости и беспристрастности ЦИК.

"Кумулятивное влияние этих проблем нанесло значительный ущерб демократической целостности избирательного процесса", – акцентировал он.

По его словам, выборы прошли в крайне поляризованном политическом контексте, усиленном разногласиями относительно законодателя, особенно в связи с принятием закона об "иноагентах".

Он отметил, что этот закон привел к массовым протестам против правительства.

"Сообщения о жестоком обращении и преследовании протестующих и утверждения о массовой слежке существенно повлияли на доверие общественности к институтам власти и привели к случаям самоцензуры в период выборов. Атмосфера, вызванная кампанией дезинформации и вероятным злоупотреблением административными ресурсами, ограничила инклюзивность и справедливость избирательного процесса", – подытожил глава наблюдательной миссии.

Напомним, согласно последним предварительным результатам ЦИК, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила на парламентских выборах в стране 54,273%.

Оппозиционные партии, которые преодолели проходной барьер, не признали предварительные итоги выборов, заявили о фальсификации и о нарушениях, выявленных в день выборов 26 октября, имевших прямое влияние на результаты.

После этого Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

Также, по его мнению, "Грузинская мечта" проиграла выборы почти на всех избирательных участках за рубежом из-за того, что граждане, проживающие там, имеют "мало информации" о том, "как развивается страна".