Міжнародна місія ENEMO заявила про значні порушення на виборах у Грузії

Голова спостережної місії ENEMO (НУО "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами") Златко Вуйвовіч заявив, що парламентські вибори 2024 року в Грузії відбулися в "поляризованій та обмежувальній обстановці, що підриває інклюзивність, прозорість і справедливість".

Про це він заявив під час пресконференції для представлення попередніх результатів і висновків Міжнародної місії зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, передає "Європейська правда".

Він наголосив на серйозних порушеннях, включно з насильством щодо представників опозиції, залякуванням виборців, кампаніями з дискредитації спостерігачів і широко поширеним зловживанням адміністративними ресурсами.

"Обмежене застосування регуляцій про передвиборчу кампанію обмежувало конкуренцію, чинило значний тиск на громадянське суспільство і засоби масової інформації та звужувало можливості для критики уряду", – заявив Вуйвовіч.

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Загалом, він наголосив, що виборча адміністрація провела процес професійно й ефективно, але ENEMO висловила занепокоєння з приводу незалежності та неупередженості ЦВК.

"Кумулятивний вплив цих проблем завдав значної шкоди демократичній цілісності виборчого процесу", – акцентував він.

За його словами, вибори відбулися у вкрай поляризованому політичному контексті, посиленому розбіжностями щодо законодавця, особливо у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів".

Він зазначив, що цей закон призвів до масових протестів проти уряду.

"Повідомлення про жорстоке поводження та переслідування протестувальників і твердження про масове стеження суттєво вплинули на довіру громадськості до інститутів влади та призвели до випадків самоцензури в період виборів. Атмосфера, спричинена кампанією дезінформації та ймовірним зловживанням адміністративними ресурсами, обмежила інклюзивність і справедливість виборчого процесу", – підсумував голова спостережної місії.

Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії заявила, що вибори були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою і численними повідомленнями про тиск на виборців.

Нагадаємо, згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, "Грузинська мрія – Демократична Грузія" отримала на парламентських виборах в країні 54,273%.

Опозиційні партії, які подолали прохідний бар'єр, не визнали попередні підсумки виборів, заявили про фальсифікацію та про порушення, виявлені в день виборів 26 жовтня, мали прямий вплив на результати.

Після цього Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

Також, на його думку, "Грузинська мрія" програла вибори майже на всіх виборчих дільницях за кордоном через те, що громадяни, які проживають там, мають "замало інформації" про те, "як розвивається країна".