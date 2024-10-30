Из-за наводнений на востоке Испании погибли по меньшей мере 13 человек

В Испании по меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнений на юго-востоке страны, вызванных сильными дождями.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные испанской Гражданской гвардии, информирует "Европейская правда".

Как указано, среди 13 погибших четверо – это дети.

AP

Местные власти региона Валенсии заявили о "многочисленных жертвах" в результате наводнений, но не назвали точное количество.

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В Валенсии десятки людей провели ночь в грузовиках или легковых автомобилях, на крышах магазинов или заправочных станций, на верхушках мостов или застряли в своих автомобилях на дорогах, пока их не спасли.

GRACIAS A TODOS, los bomberos ya están llegando a La Torre, el agua va bajando el nivel, se empieza a ver el túnel de esta tarde-noche tan terrible. Gracias infinitas a todos esos vecinos que ayudan con linternas/focos potentes. Gracias, gracias, gracias 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/zyC6eiml3n – Mage Romeu. (@Mageromeu14) October 30, 2024

Некоторые до сих пор ждут спасения экстренных служб.

В среду утром сильные дожди переместились на север Валенсии, особенно в провинцию Кастельон, где прогнозируется сильный дождь до полудня.

Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения в южной и восточной частях Испании, по меньшей мере семь человек считаются пропавшими без вести, были закрыты дороги и прекращено скоростное железнодорожное сообщение.

Ранее в этом месяце непогода накрыла Италию, Францию и Боснию.