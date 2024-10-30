Из-за наводнений на востоке Испании погибли по меньшей мере 13 человек
Новости — Среда, 30 октября 2024, 09:42 —
В Испании по меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнений на юго-востоке страны, вызванных сильными дождями.
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные испанской Гражданской гвардии, информирует "Европейская правда".
Как указано, среди 13 погибших четверо – это дети.
Местные власти региона Валенсии заявили о "многочисленных жертвах" в результате наводнений, но не назвали точное количество.
В Валенсии десятки людей провели ночь в грузовиках или легковых автомобилях, на крышах магазинов или заправочных станций, на верхушках мостов или застряли в своих автомобилях на дорогах, пока их не спасли.
GRACIAS A TODOS, los bomberos ya están llegando a La Torre, el agua va bajando el nivel, se empieza a ver el túnel de esta tarde-noche tan terrible. Gracias infinitas a todos esos vecinos que ayudan con linternas/focos potentes. Gracias, gracias, gracias 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/zyC6eiml3n– Mage Romeu. (@Mageromeu14) October 30, 2024
Некоторые до сих пор ждут спасения экстренных служб.
В среду утром сильные дожди переместились на север Валенсии, особенно в провинцию Кастельон, где прогнозируется сильный дождь до полудня.
Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения в южной и восточной частях Испании, по меньшей мере семь человек считаются пропавшими без вести, были закрыты дороги и прекращено скоростное железнодорожное сообщение.
Ранее в этом месяце непогода накрыла Италию, Францию и Боснию.