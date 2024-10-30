Через повені на сході Іспанії загинули щонайменше 13 осіб
Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 09:42 —
В Іспанії щонайменше 13 людей загинули внаслідок повеней на південному сході країни, які були спричинені сильними дощами.
Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані іспанської Цивільної гвардії, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, серед 13 загиблих четверо – це діти.
Місцева влада регіону Валенсії заявила про "численні жертви" внаслідок повеней, але не назвала точну кількість.
У Валенсії десятки людей провели ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів або заправних станцій, на верхівках мостів або застрягли у своїх автомобілях на дорогах, поки їх не врятували.
GRACIAS A TODOS, los bomberos ya están llegando a La Torre, el agua va bajando el nivel, se empieza a ver el túnel de esta tarde-noche tan terrible. Gracias infinitas a todos esos vecinos que ayudan con linternas/focos potentes. Gracias, gracias, gracias 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/zyC6eiml3n– Mage Romeu. (@Mageromeu14) October 30, 2024
Дехто досі чекає на порятунок екстрених служб.
У середу вранці сильні дощі перемістились на північ Валенсії, особливо в провінцію Кастельон, де прогнозується сильний дощ до полудня.
Раніше повідомляли, що внаслідок сильних дощів, які спричинили повені у південній та східній частинах Іспанії, щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти, були закриті дороги та припинено швидкісне залізничне сполучення.
Раніше цього місяця негода накрила Італію, Францію та Боснію.