Через повені на сході Іспанії загинули щонайменше 13 осіб

В Іспанії щонайменше 13 людей загинули внаслідок повеней на південному сході країни, які були спричинені сильними дощами.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані іспанської Цивільної гвардії, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, серед 13 загиблих четверо – це діти.

AP

Місцева влада регіону Валенсії заявила про "численні жертви" внаслідок повеней, але не назвала точну кількість.

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У Валенсії десятки людей провели ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів або заправних станцій, на верхівках мостів або застрягли у своїх автомобілях на дорогах, поки їх не врятували.

GRACIAS A TODOS, los bomberos ya están llegando a La Torre, el agua va bajando el nivel, se empieza a ver el túnel de esta tarde-noche tan terrible. Gracias infinitas a todos esos vecinos que ayudan con linternas/focos potentes. Gracias, gracias, gracias 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/zyC6eiml3n – Mage Romeu. (@Mageromeu14) October 30, 2024

Дехто досі чекає на порятунок екстрених служб.

У середу вранці сильні дощі перемістились на північ Валенсії, особливо в провінцію Кастельон, де прогнозується сильний дощ до полудня.

Раніше повідомляли, що внаслідок сильних дощів, які спричинили повені у південній та східній частинах Іспанії, щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти, були закриті дороги та припинено швидкісне залізничне сполучення.

Раніше цього місяця негода накрила Італію, Францію та Боснію.