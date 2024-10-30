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Через повені на сході Іспанії загинули щонайменше 13 осіб

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Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 09:42 — Ірина Кутєлєва

 В Іспанії щонайменше 13 людей загинули внаслідок повеней на південному сході країни, які були спричинені сильними дощами.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані іспанської Цивільної гвардії, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, серед 13 загиблих четверо – це діти. 

 
AP

Місцева влада регіону Валенсії заявила про "численні жертви" внаслідок повеней, але не назвала точну кількість.

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У Валенсії десятки людей провели ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів або заправних станцій, на верхівках мостів або застрягли у своїх автомобілях на дорогах, поки їх не врятували.

Дехто досі чекає на порятунок екстрених служб.

У середу вранці сильні дощі перемістились на північ Валенсії, особливо в провінцію Кастельон, де прогнозується сильний дощ до полудня.

Раніше повідомляли, що внаслідок сильних дощів, які спричинили повені у південній та східній частинах Іспанії, щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти, були закриті дороги та припинено швидкісне залізничне сполучення.

Раніше цього місяця негода накрила ІталіюФранцію та Боснію.

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Іспанія
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