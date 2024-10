В Испании сообщают о первых жертвах наводнений

В результате сильных дождей, которые вызвали наводнения в южной и восточной частях Испании, по меньшей мере семь человек считаются пропавшими без вести, местные власти сообщили о погибших.

Журналисты отмечают, что Испанское метеорологическое агентство объявило красный уровень опасности в восточной части Валенсии.

Радио и телевидение получили сотни звонков с просьбой о помощи от людей, которые оказались в затопленных районах или ищут своих близких.

Также, как сообщается, из-за сильных наводнений спасательные службы не смогли добраться до всех пострадавших населенных пунктов. Власти сообщили о первых жертвах.

"Тела погибших были обнаружены, но из уважения к семьям мы не будем предоставлять никаких дополнительных данных", – заявил Карлос Масон, президент женералитата Валенсии, автономного правительства региона Испании.

Кроме этого, из-за сильных дождей и мощного ветра 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города, а 10 рейсов вообще отменили.

