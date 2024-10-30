В Испании сообщают о первых жертвах наводнений
Новости — Среда, 30 октября 2024, 08:38 —
В результате сильных дождей, которые вызвали наводнения в южной и восточной частях Испании, по меньшей мере семь человек считаются пропавшими без вести, местные власти сообщили о погибших.
Об этом со ссылкой на The Guardian и Reuters передает "Европейская правда".
Журналисты отмечают, что Испанское метеорологическое агентство объявило красный уровень опасности в восточной части Валенсии.
Радио и телевидение получили сотни звонков с просьбой о помощи от людей, которые оказались в затопленных районах или ищут своих близких.
Также, как сообщается, из-за сильных наводнений спасательные службы не смогли добраться до всех пострадавших населенных пунктов. Власти сообщили о первых жертвах.
"Тела погибших были обнаружены, но из уважения к семьям мы не будем предоставлять никаких дополнительных данных", – заявил Карлос Масон, президент женералитата Валенсии, автономного правительства региона Испании.
Кроме этого, из-за сильных дождей и мощного ветра 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города, а 10 рейсов вообще отменили.
If you live in Valencia 🇪🇸, I hope God puts his hand on you and your family and that you have the protection you need.– Pain | Akatsuki🔶 (@Pain_Bsc) October 30, 2024
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Национальный железнодорожный оператор ADIF приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсией из-за повреждений на железнодорожных путях.
В регионе Андалусия сошел с рельсов скоростной поезд с 276 пассажирами, никто не пострадал.
Ранее в этом месяце непогода накрыла Италию, Францию и Боснию.