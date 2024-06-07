В Германии установили ограничения на употребление каннабиса для водителей

В Германии Бундестаг ввел максимальный лимит для водителей на употребление каннабиса после того, как два месяца назад в стране частично легализовали его рекреационное использование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно рекомендации экспертной группы, созданной по заказу Министерства транспорта, максимальный уровень ТГК – активного интоксиканта каннабиса – в крови водителей должен быть установлен на уровне 3,5 нанограмма на миллилитр.

Считается, что это эквивалентно риску употребления 20 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови, что является легальным в Германии.

Реклама:

Кроме того, предполагается полный запрет на употребление алкоголя водителями, которые употребляли каннабис, чтобы избежать опасности смешивания этих веществ, а также полный запрет на употребление каннабиса для начинающих водителей.

Оппозиционные консерваторы из ХДС призвали сохранить абсолютный запрет на употребление каннабиса для водителей, но их предложение было отклонено.

Законодатели также проголосовали за предоставление федеральным землям больших полномочий по регулированию деятельности официальных ассоциаций коноплеводов (Anbauvereine), которым с 1 июля будет разрешено выращивать каннабис и поставлять его своим членам.

Изменения позволят установить региональные ограничения на размер конопляных ферм и легальное количество каннабиса для хранения.

Как известно, с 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса. При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.