Генпрокурор Венгрии хочет снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции

Главный прокурор Венгрии Петер Полт обратился к президенту Европейского парламента с просьбой приостановить депутатскую неприкосновенность главного политического соперника премьер-министра Виктора Орбана, депутата Европарламента Петера Мадяра.

Об этом сообщила в четверг прокуратура Венгрии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Полт, сторонник Орбана и бывший член правящей партии "Фидес", заявил, что Мадяр якобы изъял мобильный телефон мужчины, который снял его в баре 21 июня.

"Затем евродепутат спустился прямо к берегу реки и уронил его (телефон) в Дунай. Такое поведение может соответствовать преступлению кражи", – заявил генпрокурор.

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Позже устройство нашли и вернули владельцу.

Мадяр, который вышел на политическую сцену в феврале, возглавляет правоцентристскую партию "Тиса", которую сейчас поддерживают 39% вероятных избирателей, тогда как "Фидес" Орбана – 43%.

43-летний юрист, ранее близкий к правительству, обвиняет правительство Орбана в коррупции.

На июньских выборах в Европейский парламент партия "Тиса" получила почти 30% голосов и семь мест, уступив "Фидес".

Депутаты Европарламента от "Тисы", включая Мадяра, впоследствии присоединились к группе Европейской народной партии.

Больше о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.