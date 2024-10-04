ЕС приостановил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии

Европейский Союз решил прекратить встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии.

Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, цитирует "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Герчинский проинформировал, что летом состоялась внутренняя дискуссия с государствами-членами о том, какой должен быть подход к власти Грузии, которая, как считают в организации, недружественная к ЕС.

"Кроме того, мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь никаких контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. Именно поэтому за последние месяцы не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч на высоком уровне с представителями грузинской власти в Брюсселе", – рассказал он.

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По словам дипломата, ЕС стремится работать с властью, "готовой вступить в ЕС".

"Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется ехать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза – ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", – заявил Герчинский.

Также посол отметил, что ЕС основывается на определенных ценностях, которые "не являются предметом переговоров".

По его словам – это свобода, демократия, верховенство закона и права меньшинств.

Герчинский надеется, что на выборах 26 октября грузины выберут новое правительство, которое будет привержено этим ценностям.

"Вам, грузинским избирателям, решать, за какую партию голосовать, но я должен сказать: пожалуйста, идите и голосуйте, ваш голос действительно очень важен. Мы искренне надеемся, что явка на предстоящих выборах 26 октября будет исторически высокой и вы коллективно определите будущее своей страны", – добавил посол.

Напомним, ЕС готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии в ответ на антидемократические действия грузинской власти и ее антизападную риторику.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что любые изменения в визовое соглашение будут "дешевым шантажом".

После принятия парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах", саммит ЕС заявил, что это фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

А 3 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законы, которые ограничивают права ЛГБТ-сообщества, в частности закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", которые не подписала президент страны Саломе Зурабишвили.