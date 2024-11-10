В Амстердаме арестовали десятки участников пропалестинской акции

Полиция Амстердама разогнала пропалестинский протест в центре города в воскресенье, 10 ноября, который собрался вопреки судебному запрету на массовые мероприятия после столкновений с участием израильских футбольных фанатов на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Несколько сотен демонстрантов собрались на центральной площади Дам в столице Нидерландов, скандируя требования о прекращении насилия в секторе Газа и "Свободную Палестину".

Фото: Reuters

Полиция вмешалась, ссылаясь на то, что демонстрация нарушает трехдневный запрет суда Амстердама, введенный после нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби Тель-Авив".

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Люди продолжали приходить к площади Дам даже после объявления полиции, что акция является незаконной. По информации СМИ, всего было задержано около ста человек.

Напомним, вечером 7 ноября в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

В результате пятеро пострадавших получили настолько серьезные травмы, что их пришлось доставить в больницу для лечения. Кроме того, от 20 до 30 болельщиков "Маккаби Тель-Авив" получили легкие ранения.

Нидерландские политические лидеры осудили эти нападения как антисемитские.