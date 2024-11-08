Амстердам запретил демонстрации после нападений на израильских футбольных фанатов

Амстердам запретил демонстрации на три дня, начиная с пятницы, после ночных нападений на израильских футбольных болельщиков, а Израиль заявил, что отправит многих фанатов домой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает Reuters.

Мэр Фемке Халсема заявила, что израильские болельщики подверглись "нападениям, издевательствам и забрасыванию файерами" по всему городу, и что спецназ вмешался, чтобы защитить их и сопроводить в отели. По меньшей мере пять человек были госпитализированы.

Амстердам запретил демонстрации в течение выходных и предоставил полиции полномочия на экстренные остановки и обыски в ответ на беспорядки, которые выявили глубокий гнев из-за конфликта между Газой и Израилем.

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Халсема сказала, что городская полиция была застигнута врасплох после того, как службы безопасности не признали матч против амстердамского "Аякса", который традиционно считается еврейским клубом, таким, что представляет повышенный риск. По ее словам, "антисемитским бандам" удалось скрыться от полиции, которая насчитывала около 200 полицейских.

В городе, где в субботу была запланирована служба у еврейского памятника, усилили меры безопасности.

Как известно, накануне вечером в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

Подтвержденное количество задержанных после событий вечера и ночи возросло до 62 человек.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил нападение на израильских футбольных фанатов в Амстердаме и заверил израильского коллегу, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Президент Еврокомиссии после инцидента выразила возмущение и подчеркнула, что антисемитизму нет места в современной Европе.