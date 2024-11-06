В Испании по меньшей мере 89 человек считаются пропавшими без вести в результате наводнения

По меньшей мере 89 человек считаются пропавшими без вести после смертоносного наводнения на востоке Испании.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на региональные судебные органы Валенсии, передает "Европейская правда".

В Высшем суде правосудия Валенсии уточнили, что указанное количество включает только людей, об исчезновении которых заявили родственники и предоставили личные данные и биологические образцы для идентификации.

В то же время количество пропавших без вести людей может быть больше, также допускают, что некоторых людей могло отнести в море.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна должна продолжать работать.

"Пропавшие без вести до сих пор не найдены, дома и предприятия разрушены, погребены под грязью, многие люди испытывают острую нехватку средств. Мы должны продолжать работать", – подчеркнул он.

Как известно, по меньшей мере 217 человек погибли в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии, но пока удалось идентифицировать только 133 человека.

В воскресенье жители наиболее пострадавшего городка Пайпорта забросали грязью премьер-министра Педро Санчеса, короля Фелипе VI и его жену королеву Летицию, выражая недовольство реагированием власти на катастрофу.

А накануне, 5 ноября, Санчес анонсировал срочный пакет мер для поддержки граждан и компаний, пострадавших от катастрофического наводнения.