Глава МИД Финляндии призвала воздержаться от дальнейших звонков Путину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала европейских лидеров от новых телефонных звонков главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом она сказала в эфире ARD, сообщает "Европейская правда".

Валтонен призвала европейских союзников к сдержанности в отношении Кремля.

"Самое главное, чтобы мы понимали, что мы не должны сейчас дойти до очередной гонки за вниманием в Кремле. Это не поможет, если главы европейских государств будут делать скоординированные или нескоординированные телефонные звонки с Путиным", – сказала она в интервью журналу ARD Europe.

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По мнению министра, нужен скоординированный ответ – не только с Соединенными Штатами, но, прежде всего, с Украиной.

Валтонен также сообщила, что на заседании глав МИД во вторник будут обсуждаться новые санкции против РФ, в частности, ограничения в отношении ее "теневого флота". По словам министра, речь идет не только об обходе уже наложенных санкций, но и о вреде окружающей среде ее региона.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последняя атака России против Украины доказала недейственность телефонной дипломатии.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".