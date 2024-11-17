Глава МЗС Фінляндії закликала утриматися від подальших дзвінків Путіну

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала європейських лідерів від нових телефонних дзвінків главі Кремля Владіміру Путіну.

Про це вона сказала в ефірі ARD, повідомляє "Європейська правда".

Валтонен закликала європейських союзників до стриманості стосовно Кремля.

"Найголовніше, щоб ми розуміли, що ми не повинні зараз дійти до чергової гонки за увагою у Кремлі. Це не допоможе, якщо глави європейських держав будуть робити скоординовані або нескоординовані телефонні дзвінки з Путіним", – сказала вона в інтерв'ю журналу ARD Europe.

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На думку міністерки, потрібна скоординована відповідь – не тільки зі Сполученими Штатами, але, перш за все, з Україною.

Валтонен також повідомила, що на засіданні глав МЗС у вівторок будуть обговорюватися нові санкції проти РФ, зокрема, обмеження щодо її "тіньового флоту". За словами міністерки, йдеться не лише про обхід вже накладених санкцій, а й про шкоду довкіллю її регіону.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що остання атака Росії проти України довела недієвість телефонної дипломатії.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що остання масована ракетна атака Росії проти України є відповіддю воєнного злочинця Владіміра Путіна тим, хто телефонував чи відвідував його останнім часом.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".