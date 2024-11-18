ЕС расширил санкции против Ирана за его помощь России

Совет ЕС 18 ноября решил расширить сферу применения санкций против Ирана в связи с его военной поддержкой захватнической войны России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировала пресс-служба Совета ЕС.

Решение направлено на использование судов и портов для передачи БПЛА, ракет и связанных с ними технологий и компонентов иранского производства.

Нововведение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых в разработке и производстве ракет и БПЛА.

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ЕС также вводит запрет на транзакции и любые операции с портами и шлюзами, находящимися в собственности, под управлением или контролем физических и юридических лиц, включенных в санкционный перечень. Эта мера включает доступ к инфраструктуре портов и шлюзов, таких как Амирабад и Анзали, и предоставление любых услуг судам.

Кроме того, Совет ЕС принял ограничительные меры против одного физического и четырех юридических лиц.

В перечень попала судоходная компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и ее директор Мохаммад Реза Хиабани. IRISL является национальным морским перевозчиком Ирана, и в течение многих лет его суда были задействованы в перевозке беспилотников для включенного в список ЕС Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Совет ЕС также внес в список три российские судоходные компании – MG Flot, VTS Broker и Arapax. Их суда участвуют в перевозке через Каспийское море оружия и боеприпасов иранского производства, в том числе компонентов БПЛА, для снабжения российских войск, воюющих в Украине.

Напомним, в октябре ЕС объявил о введении санкций против трех иранских авиакомпаний, четырех компаний и семи физических лиц из-за поставок иранских баллистических ракет и беспилотников в Россию.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна не предоставляла России баллистических ракет.